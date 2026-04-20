Durante una visita a Roma, la cantante ha partecipato a un evento privato presso il centro congressi La Nuvola dopo essere atterrata segretamente da New York. Successivamente, si è spostata per le strade della città, dove ha attirato l'attenzione dei presenti. In un gesto che ha suscitato molte discussioni, è stata notata mentre lanciava una carta di credito nella Fontana di Trevi.

Quando si dice “essere originali”. A Roma per il concerto privato a La Nuvola dopo essere arrivata in gran segreto con un volo da New York, Katy Perry si è concessa una passeggiata per le vie della capitale. Una volta giunta alla Fontana di Trevi, la popstar americana – fidanzata dell’ex primo ministro canadese Justin Trudeau – ha voluto compiere il tradizionale gesto del lancio della moneta nella fontana come portafortuna. Tuttavia, a corto di monetine, Perry ha scherzosamente immerso la sua carta di credito nella fontana. Il video, ovviamente, è diventato virale in pochissimo tempo. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, Katy Perry lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

Katy Perry alla Fontana di Trevi, non lancia monetine ma la carta di credito

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