Non ho monete E la famosa lancia la carta di credito nella Fontana di Trevi

In una giornata qualunque nel centro storico, una persona si è presentata senza monete e ha deciso di lanciare la propria carta di credito nella Fontana di Trevi. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, molti dei quali si sono fermati a osservare l’episodio. La Fontana, famosa per le sue tradizioni legate alle monete, si è trovata temporaneamente al centro di questa scena insolita.

Nel cuore di Roma, tra i vicoli affollati e le piazze intrise di storia, può capitare di assistere a scene che sembrano uscite da un film. Non è raro che i turisti si lascino trascinare dalle tradizioni locali, soprattutto quando si tratta di gesti simbolici legati alla fortuna e all’amore. E proprio uno di questi riti, antico ma sempre attuale, è diventato nelle ultime ore protagonista di un episodio tanto insolito quanto divertente. Davanti a uno dei monumenti più celebri al mondo, meta quotidiana di migliaia di visitatori, qualcuno ha deciso di reinterpretare a modo proprio una consuetudine ben nota. Il tutto è stato immortalato in un video che in pochissimo tempo ha fatto il giro dei social, scatenando curiosità e ironia tra gli utenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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