Una celebrità americana è stata sorpresa mentre utilizzava una carta di credito per interagire con la Fontana di Trevi, invece di lanciare una moneta come da tradizione. Il video dell’episodio, che mostra l’interazione con il monumento storico, è diventato rapidamente virale sui social media. La cantante, visibilmente senza monete, ha scelto un metodo moderno per rispettare comunque il rituale di desiderare un ritorno a Roma.

La tradizione esige una moneta, lanciata rigorosamente di spalle, per garantirsi il ritorno a Roma. Katy Perry, evidentemente sprovvista di contanti ma non di ironia, ha optato per un aggiornamento “contactless” del rito più antico della Capitale. In un video diventato virale in poche ore, la popstar americana, piazzata davanti alla maestosità della Fontana di Trevi, chiude gli occhi, esprime il desiderio e, invece dello spicciolo, estrae dal portafoglio una carta di credito, immergendola teatralmente nell’acqua della vasca. Neanche a dirlo, la scena è stata immortalata in questo video che è diventato subito virale su TikTok, scatenando centinaia di commenti (e anche qualche critica).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non ha monete, Katy Perry “striscia” la carta di credito nella Fontana di Trevi: il video è virale

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la Repubblica. . Katy Perry scherza a Roma, davanti alla Fontana di Trevi. Pur essendo a corto di spiccioli, la pop star americana non ha voluto rinunciare al tradizionale rito del lancio della monetina, lanciando la sua carta di credito nelle acque del monument - facebook.com facebook

Katy Perry senza monetine, a Fontana di Trevi 'usa' la carta di credito. La pop star americana, in visita a Roma, non rinuncia al rituale lancio #ANSA x.com