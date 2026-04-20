Non è stato un abbandono si tratta di un atto d’amore

A Bergamo, nella struttura chiamata “Culla per la vita”, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Si tratta di un gesto che, secondo quanto riferito, non rappresenta un abbandono, ma un atto di amore. La vicenda riguarda una nascita e le decisioni prese dai genitori, che hanno scelto di affidare il neonato a questa struttura. La storia si svolge in un momento delicato, caratterizzato da emozioni intense.

Quello che è accaduto a Bergamo, nella “ Culla per la vita ”, racconta una storia fragile e potente insieme. Una storia che chiede uno sguardo capace di andare oltre le parole più immediate. Non è stato un abbandono. È stato un affidamento. Una madre che, in un momento impossibile da immaginare fino in fondo, ha scelto di non lasciare suo figlio al caso, ma di consegnarlo al mondo, alla cura, alla possibilità. Lo ha fatto in sicurezza. Lo ha partorito, lo ha affidato. In questo gesto c’è una forma di amore che non trattiene ma protegge. Che forse si fatica a riconoscere a un primo sguardo, ma resta. Perché essere genitori va molto oltre il generare.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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