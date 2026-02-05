L' attore turco avrebbe un nuovo amore un' influencer spagnola con cui è stato avvistato a cena | ecco di chi si tratta

Potrebbe esserci un nuovo amore per Can Yaman. L’attore turco è stato avvistato a cena con Lorena Ramiro, influencer spagnola. La coppia sembra condividere momenti intimi e si fa largo l’ipotesi che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Per ora, nessuna conferma ufficiale, ma il gossip si diffonde rapidamente tra i fan.

P otrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Can Yaman. Il gossip corre veloce, come sempre è quando c’è l’attore turco di mezzo, che (pare) oggi sarebbe molto vicino all’influencer spagnola Lorena Ramiro. Arrestato Can Yaman: il volto di “Sandokan” coinvolto in un blitz antidroga a Istanbul X Leggi anche › Can Yaman il presunto arresto per droga e la smentita: ecco cosa è successo Can Yaman e Lorena Ramiro: tutto quello che sappiamo su di loro. Ad accostare il nome dell’attore turco a quello dell’influencer è stato il giornalista spagnolo Javi de Hoyos che, via social, ha condiviso una foto dei due insieme. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola.

