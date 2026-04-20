Non è il Milan che molti vorrebbero vedere? Allegri segue il suo piano Le critiche …

Il Milan di Massimiliano Allegri ha ripreso a vincere battendo il Verona, confermando la sua strategia tattica consolidata. Le critiche rivolte alla squadra e all’allenatore continuano a suscitare discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il tecnico mantiene il suo stile di gioco. La partita si è conclusa con il risultato positivo, segnando un passo importante nel campionato.

Il gioco del Milan di Massimiliano Allegri continua a fare discutere, sia i tifosi sui social, sia opinionisti e addetti ai lavori. L'allenatore rossonero ne ha parlato anche nel post partita di Verona-Milan a 'DAZN': "La squadra voleva portare a casa questa vittoria perché ne conosceva l’importanza. Siamo a fine stagione, il risultato va oltre a quelle che possono essere le belle giocate ed il bel gioco. È normale". E per quanto possa o non possa piacere, il pensiero di Allegri non fa una grinza: il Milan deve racimolare 7 punti nelle prossime 5 partite di campionato per conquistare matematicamente un posto in Champions League per la prossima stagione, a prescindere dal gioco o non gioco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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