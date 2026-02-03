La puntata di Report che le partite Iva sconsolate vorrebbero vedere sui centri sociali

Questa sera su Report si parla di come le partite Iva si siano rivolte ai centri sociali. La puntata ripercorre un passato di musica e incontri tra giovani e questi spazi alternativi, un tempo frequentati soprattutto per ascoltare band punk e condividere idee. Ora, però, il tema si sposta sui problemi attuali di chi lavora in proprio e cerca un punto di riferimento in questi centri. La trasmissione mostra storie di chi ha vissuto quegli anni e di chi oggi vede nel centro sociale un possibile aiuto per affrontare le difficoltà del momento.

Vorrei una telecamerina nascosta che si infili nel palazzone occupato con un reporter che vada a vedere gli eventi performativi e un Dj Set a tema femminista. Magari con una grafica che mostri tutte le autorizzazioni necessarie per aprire un locale in Italia. Mentre il Cs non ha burocrazia: il Grande Sogno Italiano Negli anni Novanta, ventenni o anche meno, si andava ogni tanto nei centri sociali per il concerto del nostro gruppo punk preferito. Si entrava a sottoscrizione, versando l’obolo “per la Palestina libera, il Chiapas, i compagni ancora nelle prigioni” e altre cose di cui non si sapeva nulla, ma che intanto si agganciavano alla nostra idea di divertimento. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

