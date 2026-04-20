No cage a Centrale Preneste

Domenica 26 aprile alle 16, al Centrale Preneste Teatro in via Alberto da Giussano 58, si terrà una rappresentazione nell’ambito della rassegna Infanzie in gioco 20252026. La manifestazione si svolge presso il teatro e si rivolge a un pubblico di famiglie e bambini. L’evento è stato annunciato senza indicazioni di eventuali restrizioni o limitazioni di partecipazione.

Per la rassegna Infanzie in gioco 20252026 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) domenica 26 aprile alle ore 16.30 va in scena "NO CAGE- Senza gabbie" Fiabe, musica e racconti di animali liberi della Compagnia Ruotalibera Teatro.Il reading teatrale con musica dal vivo è con.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate No Cage: Animali Liberi a Centrale PrenesteCosa: Lo spettacolo-concerto NO CAGE – Senza gabbie della compagnia Ruotalibera Teatro, un affascinante percorso tra fiabe e racconti. Leggi anche: 333 porcellini a Centrale Preneste Teatro