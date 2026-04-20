No Cage | Animali Liberi a Centrale Preneste

Da ezrome.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Centrale Preneste si tiene lo spettacolo-concerto No Cage – Senza gabbie, messo in scena dalla compagnia Ruotalibera Teatro. L’evento combina narrazioni e musica, portando il pubblico in un viaggio tra fiabe e racconti. La rappresentazione si svolge in un ambiente dedicato all’intrattenimento culturale, senza l’uso di gabbie o recinti, e mira a trasmettere un messaggio di libertà attraverso una performance artistica.

Cosa: Lo spettacolo-concerto NO CAGE – Senza gabbie della compagnia Ruotalibera Teatro, un affascinante percorso tra fiabe e racconti.. Dove e Quando: Al Centrale Preneste Teatro di Roma (Via Alberto da Giussano 58), domenica 26 aprile 2026 alle ore 16:30.. Perché: Per educare i più piccoli (dai 3 ai 10 anni) all’empatia e al rispetto verso il mondo naturale attraverso la potente magia della parola narrata e della musica dal vivo.. Roma continua a offrire spazi di profonda riflessione e intrattenimento intelligente per le famiglie. In un panorama culturale sempre più attento alle urgenti tematiche ambientali e ai diritti degli esseri viventi, le arti performative giocano un ruolo cruciale.🔗 Leggi su Ezrome.it

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