A Cervia si sono radunate circa 300 persone per protestare contro la possibilità di istituire nuove discariche nella zona. La protesta si è concentrata sulla richiesta di individuare un sito adeguato, evitando che si creino problemi di polveri e inquinamento acustico. La coordinatrice del gruppo ha ribadito la contrarietà alla presenza di discariche, sottolineando la necessità di tutelare l’ambiente e la qualità della vita.

"Non vogliamo polveri e non vogliamo inquinamento acustico" dice Simona Benini, coordinatrice del Comitato cittadino ’Salviamo le saline – No discariche’ al megafono, rivolta al corteo di 300 persone che ha attraversato le vie del centro di Cervia e raggiunto il Centro visite Saline nella ’Camminata di protesta’ organizzata dal Comitato. L’iniziativa, che segue il ’Motogiro di protesta’ tenutosi lo scorso 15 marzo, ha richiamato l’attenzione non solo dei cittadini, ma anche della politica locale. Hanno infatti partecipato i candidati sindaco Mirko Boschetti (Pd, Pri, Avs, M5S, ’Per Cervia’ e ’Cervia fare comune’), Paolo Savelli (Lega e ’Cambia con noi’) ed Enea Puntiroli (’Cervia più’, Dc e Dsp), oltre ai rappresentati di diverse liste di entrambi gli schieramenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "No alle discariche". Cervia, in 300 alla protesta: "Si trovi un luogo idoneo"

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