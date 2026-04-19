Manifestazione alle saline di Cervia | No alle discariche Giù le mani dal nostro paradiso!

Oggi a Cervia si è svolta una manifestazione pacifica con decine di partecipanti che si sono radunati in difesa delle Saline. Gli organizzatori hanno espresso il loro dissenso rispetto a progetti di discariche nella zona, chiedendo che vengano rispettati i confini naturali di questa area. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti.

Cervia (Ravenna), 19 aprile 2026 – Mobilitazione a Cervia con decine di manifestanti pacifici in difesa delle Saline questa mattina. Si sono dati appuntamento alle 9 in Piazza Garibaldi a Cervia per la ‘Camminata di protesta’ organizzata dal Comitato ‘Salviamo le Saline – NO discariche’, attraversando il centro di Cervia e raggiungendo il Centro Visite Salina. Piazza Garibaldi si è animata con striscioni, magliette ‘Non toccate il nostro Paradiso’ e l’immagine simbolica del fenicottero rosa. Sono stati allestiti punti informativi per sensibilizzare la cittadinanza, mentre il Comitato ha superato le 150 adesioni e raccolto oltre 2000 firme. "No alle polveri, all’inquinamento acustico e ambientale”, sono alcune delle frasi annunciate durante la protesta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione alle saline di Cervia: “No alle discariche. Giù le mani dal nostro paradiso!” Notizie correlate 80 motociclisti per le vie di Cervia contro le discariche nelle SalineUn ‘serpente’ di 80 centauri e 100 persone per dire no alla realizzazione delle due discariche vicino all’oasi naturalistica della Salina di... Famiglia nel bosco, manifestazione di solidarietà a Roma: "Giù le mani dai bambini""Giù le mani dai bambini sonoro", "Siamo qui per le ingiustizie per la famiglia nel bosco e per tutte le altre famiglie". Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Domenica 19 aprile, una camminata di protesta di Salviamo le Saline contro le discariche di Montaletto; Domenica 12 aprile 2026 ritorna Sciame di Biciclette; Discariche a Montaletto. Un corteo di protesta; Cervia, Salviamo le Saline: domenica la camminata di protesta contro le discariche di inerti. Manifestazione alle saline di Cervia: No alle discariche. Giù le mani dal nostro paradiso!La battaglia del Comitato contro due luoghi di smaltimento: No alle polveri, all’inquinamento acustico e ambientale. Superate le 150 adesioni e raccolto oltre 2000 firme ... ilrestodelcarlino.it Salviamo le Saline: domenica 19 aprile camminata di protesta a CerviaManifestazione domenica 19 aprile a Cervia contro il progetto di realizzazione di due impianti per la lavorazione di inerti nell’area del pre-parco della ... ravennanotizie.it L’ordine del prefetto per la manifestazione in centro a Torino e nel quartiere Vanchiglia - facebook.com facebook Su #IlTempo quella piazza di #Milano con tanta gente carica di entusiasmo, altro che flop visto solo da chi non c’era. La #Lega ha riunito davvero tantissima gente mentre la sinistra distribuiva foto scattate prima della manifestazione… E la #Storaciata di oggi x.com