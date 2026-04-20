Nissan lancia l' allestimento Pulse per il Suv Juke Novità e dettagli

Nissan ha presentato un nuovo allestimento chiamato Pulse per il suo modello Juke. Questa versione, pensata come top di gamma, si concentra sull’aspetto estetico e sulle dotazioni, senza modificare la piattaforma tecnica del veicolo. Il lancio mira a offrire ai clienti una versione più ricca e aggiornata del crossover, mantenendo invariata la struttura di base del modello.

Nissan ha presentato la Juke Pulse, nuovo allestimento top di gamma del B-Suv crossover giapponese, costruito sulla base della versione N-Connecta, che fin dal suo debutto nel 2010 ha venduto oltre 1,4 milioni di unità in 50 mercati. Si tratta infatti di una vettura adatta alla città, grazie alle sue dimensioni compatte, ma in grado anche di affrontare viaggi e spostamenti più lunghi senza rinunciare alla comodità. L'ultimo allestimento presentato unisce un design audace ad interni completamente equipaggiati con finiture esclusive. "Juke non si è mai conformata agli standard", ha affermato Cliodhna Lyons, vicepresidente regionale per i prodotti, i servizi e la strategia di marketing di Nissan Amieo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nissan lancia l'allestimento Pulse per il Suv Juke. Novità e dettagli Notizie correlate Nissan JUKE elettrico: il crossover giapponese cambia pelle(Adnkronos) – Nissan porta il suo crossover più riconoscibile in una nuova fase della sua storia con Nissan JUKE elettrico, segnando un passaggio che... Nissan Juke: la terza generazione è elettrica e spigolosaLa Nissan Juke cambia completamente pelle, ma l’attuale non ci dice ancora addio. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Nissan Juke diventa elettrica: la terza generazione punta a conquistare l'Europa a zero emissioni; Nissan Juke Pulse, una nuova serie speciale. La Mia Auto: tutteNissan ha presentato la Juke Pulse, nuovo allestimento top di gamma del B-Suv crossover giapponese, costruito sulla base della versione N-Connecta, che fin dal suo debutto nel 2010 ha venduto oltre ... gazzetta.it Nissan Juke Pulse, B-Suv (benzina e full hybrid) in abito da festaSi prepara ad arrivare in Italia l'allestimento top di gamma, con cerchi da 19 dal design asimmetrico e impianto audio Bose: tutti i dettagli ... quattroruote.it NISSAN JUKE 1.0 DIG-T 117 CV N-CONNECTA SUV • Anno 12/2020 • Km. 24.915 • Cilindrata 1.0 benzina • CAMBIO manuale € 17.400 090 2921997 Messina - facebook.com facebook Nissan Juke Pulse, più stile e tecnologia per il crossover urbano ift.tt/FAOQZoh x.com