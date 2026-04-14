Nissan Juke | la terza generazione è elettrica e spigolosa

La Nissan Juke di terza generazione è stata presentata come un modello completamente elettrico, sviluppato sulla piattaforma CMF-EV. La vettura si distingue per un design più spigoloso rispetto alle versioni precedenti, con linee che accentuano la sua presenza sulla strada. La produzione della nuova Juke si svolge presso uno stabilimento dedicato, e la sua commercializzazione è prevista per i prossimi mesi. Sono stati resi noti dettagli tecnici relativi al motore e alle caratteristiche della batteria.

La Nissan Juke cambia completamente pelle, ma l’attuale non ci dice ancora addio. La nuova generazione sarà infatti esclusivamente elettrica e arriverà nella primavera 2027, segnando un passaggio importante per uno dei modelli che nel 2010 ha contribuito a definire il segmento dei B-Suv. Allo stesso tempo, però, l’attuale Juke continuerà a essere prodotta con motori benzina e ibridi, almeno in questa fase di transizione in cui il mercato europeo delle elettriche sta rallentando e le certezze restano poche. Dal punto di vista tecnico, la nuova Juke nasce sulla piattaforma Cmf-Ev, la stessa della nuova Leaf e proveniente dall’alleanza con Renault.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Nissan Juke: la terza generazione è elettrica e spigolosa Nissan Juke diventa elettrico. Svelata la nuova generazione del crossover giapponese – FOTO‹ › 1 / 3 nissan juke elettrico ‹ › 2 / 3 nissan juke elettrico ‹ › 3 / 3 nissan juke elettrico Nissan amplia la propria strategia di... La Nissan Micra torna elettrica: prova tra le strade di Roma della nuova citycar giapponeseDall’Eur al centro storico passando per la Cristoforo Colombo, il traffico dei lungoteveri e la salita verso il Gianicolo. SPY! La nuova Nissan JUKE 2026 diventa elettrica I Tutte le caratteristiche! La Juke cambia davvero passo. Nissan prepara la nuova generazione del suo crossover compatto e, questa volta, la svolta è totale: la prossima Juke sarà 100% elettrica. Un passaggio importante per uno dei modelli più riconoscibili della gamma, che in Euro - facebook.com facebook Nissan Juke Pulse: le migliorie del nuovo allestimento top di gamma x.com