Nissan JUKE elettrico | il crossover giapponese cambia pelle

Nissan presenta la nuova versione del suo crossover più noto, il JUKE, che passa dall’epoca a motore tradizionale a quella completamente elettrica. Questa trasformazione rappresenta un cambiamento importante per il modello, che si inserisce in un percorso di novità nel settore automobilistico. La casa automobilistica ha deciso di puntare sulla motorizzazione elettrica, mantenendo le caratteristiche distintive del design e delle proporzioni del veicolo.

(Adnkronos) – Nissan porta il suo crossover più riconoscibile in una nuova fase della sua storia con Nissan JUKE elettrico, segnando un passaggio che va oltre il semplice aggiornamento di prodotto. La terza generazione del modello abbandona definitivamente i motori termici, inserendosi nella strategia europea del marchio orientata all’elettrificazione completa. Lanciato nel 2010 e capace di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Notizie correlate

Nissan Juke diventa elettrico. Svelata la nuova generazione del crossover giapponese – FOTO‹ › 1 / 3 nissan juke elettrico ‹ › 2 / 3 nissan juke elettrico ‹ › 3 / 3 nissan juke elettrico Nissan amplia la propria strategia di...

Nissan Juke: la terza generazione è elettrica e spigolosaLa Nissan Juke cambia completamente pelle, ma l’attuale non ci dice ancora addio.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Nuova Nissan Juke elettrica: debutto nel 2027 e design da concept car | Quattroruote.it; Nuova Nissan Juke: la svolta elettrica ha inizio; Nissan Juke diventa elettrico. Svelata la nuova generazione del crossover giapponese – FOTO; Nissan Juke, ecco la terza serie: è elettrico e la linea è decisamente originale. Arriverà nel 2027.

Nissan presenta il nuovo JUKE 100% elettricoNissan svela il nuovo JUKE 100% elettrico in occasione dell’evento Vision, svolto presso il quartier generale in Giappone, segnando un ... motorinolimits.com

Nissan Juke debutta elettrico con la nuova generazione del crossover compatto giapponeseNissan Juke elettrico, cosa cambia per il mercato europeo entro il 2027 La terza generazione di Nissan Juke, per la prima volta in versione 100% elett ... assodigitale.it

Nissan svela il nuovo JUKE 100% elettrico in occasione dell’evento Vision, svolto presso il quartier generale in Giappone, segnando un importante passo avanti nella sua strategia di elettrificazione in Europa. Nissan, forte dei 15 anni di leadership nel settore facebook

Nissan Juke Pulse: le migliorie del nuovo allestimento top di gamma x.com