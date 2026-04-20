Nissa FC | il grande rilancio del futsal tra podi e rinascita

Nissa FC ha concluso la stagione sportiva con risultati di rilievo nel futsal locale. La squadra si è piazzata seconda nella Coppa Trinacria e terza nel campionato regionale. Questi risultati rappresentano un passo importante per il club, che ha visto una crescita significativa rispetto agli anni precedenti. La società ha annunciato piani per il futuro, puntando a rafforzare ulteriormente la squadra e il settore del futsal nella zona.

Il futsal torna a respirare a Caltanissetta grazie alla scalata della Nissa FC, che chiude la stagione sportiva con un doppio traguardo di rilievo: il secondo posto nella Coppa Trinacria e la terza posizione nel campionato. A commentare questi risultati, il Presidente Emerito della società, Arialdo Giammusso, ha voluto condividere un messaggio di gratitudine verso l’intera compagine biancoscudata, sottolineando come questo percorso sia stato edificato partendo da una base nulla attraverso una visione condivisa e una dedizione collettiva. La ricostruzione di un’identità sportiva partendo dal nulla. Non si è trattato solo di una questione di piazzamenti, ma di un vero e proprio ritorno alle origini del calcio a cinque nel territorio nisseno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nissa FC: il grande rilancio del futsal tra podi e rinascita Notizie correlate Caltanissetta, la Nissa FC Futsal oggi 7 febbraio in campo al Pala MilanLa Nissa FC Futsal si prepara a una sfida cruciale oggi, 7 febbraio, sul parquet del Pala Milan di Caltanissetta, dove affronterà il Real Assoro... Nissa Futsal in finale di Coppa Trinacria: 6-2 al Real Assoro, sfida con il Nicosia in arrivo.La Nissa Futsal conquista la finale di girone della Coppa Trinacria 2025/26, superando con un convincente 6-2 il Real Assoro in una prestazione che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Tabellino partita Messina vs Nissa F.C.; Tabellino partita Nissa F.C. vs Vibonese Calcio; Nissa, Giovannone: Grande stima per Matachione, credevo di rincorrere la Reggina; Nissa FC - Enna Calcio Pronostico e confronto quote 19.04.2026. Verso la finale di Coppa Trinacria: la Nissa Futsal prepara l’assalto al trofeoIl conto alla rovescia è partito. Il 19 aprile rappresenta ormai un appuntamento cerchiato in rosso per la Nissa FC Futsal ... radiocl1.it I giallorossi tornano dalla Sicilia con un successo pesante, ma il quinto posto resta distante due punti. Il tecnico: «Purtroppo la Gelbison ha vinto nel finale, contro Nissa e Reggina venderemo cara la pelle» - facebook.com facebook