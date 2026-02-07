Caltanissetta la Nissa FC Futsal oggi 7 febbraio in campo al Pala Milan

Questa sera a Caltanissetta, la Nissa FC Futsal gioca in casa contro il Real Assoro. La partita si svolge al Pala Milan e conta per la Coppa Trinacria – Serie D Futsal. I giocatori sono pronti a scendere in campo, sperando di portare a casa una vittoria importante.

La Nissa FC Futsal si prepara a una sfida cruciale oggi, 7 febbraio, sul parquet del Pala Milan di Caltanissetta, dove affronterà il Real Assoro nella cornice della Coppa Trinacria – Serie D Futsal. L’incontro, previsto per le ore 16:00, rappresenta un momento importante per la squadra nissena, desiderosa di affermare il proprio valore in una competizione che vede impegnare diverse realtà siciliane. La partita non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per rinsaldare il legame tra la squadra e la comunità locale, un aspetto sottolineato da Arialdo Giammusso, figura storica per il sodalizio calcistico, che ha lanciato un appassionato appello agli sportivi della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

