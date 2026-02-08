Nissa Futsal in finale di Coppa Trinacria | 6-2 al Real Assoro sfida con il Nicosia in arrivo

La Nissa Futsal si aggiudica la finale di Coppa Trinacria battendo 6-2 il Real Assoro. La squadra ha mostrato una prestazione solida e senza pause, dominando il campo dall’inizio alla fine. Ora si prepara a sfidare il Nicosia nella prossima partita decisiva.

La Nissa Futsal conquista la finale di girone della Coppa Trinacria 202526, superando con un convincente 6-2 il Real Assoro in una prestazione che ha messo in luce la sua superiorità sia tecnica che mentale. Il trionfo, avvenuto ieri pomeriggio al Pala Milan di Caltanissetta, proietta la squadra verso un futuro immediato che si concretizza nella sfida finale contro il Nicosia, in programma su campo neutro. Una vittoria che consolida un percorso di crescita costante, intriso di spirito di sacrificio e di una determinazione che affonda le radici nella storia del club e nella figura del suo Presidente Emerito, Arialdo Giammusso.🔗 Leggi su Ameve.eu

