Sistema Salerno la sentenza | assolto Nino Savastano due anni a Zoccola

Il processo “Sistema Salerno” si è concluso con un’assoluzione per Nino Savastano e una condanna per Zoccola. Il procedimento, legato allo scandalo delle cooperative sociali che coinvolse il Comune di Salerno nel 2021, ha portato a decisioni giudiziarie definitive. Questa vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle cooperative e sulle implicazioni politiche dell’epoca. Di seguito, i dettagli e le motivazioni delle sentenze.

Il Tribunale di Salerno ha assolto dall'accusa di corruzione Nino Savastano, ex assessore comunale ed ex consigliere regionale della Campania. Condanna invece a due anni di reclusione per Vittorio "Fiorenzo" Zoccola, imputato per turbativa d'asta e ritenuto dagli investigatori il "dominus" delle società che per anni hanno gestito la manutenzione del verde pubblico in città. L'inchiesta aveva avuto un forte impatto politico, portando all'arresto di Savastano e all'applicazione nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, durata nove mesi.

