Inchiesta Coop Salerno | assolto Nino Savastano condannato a 2 anni Fiorenzo Zoccola
In questa inchiesta si sono evidenziate diverse posizioni legali, con Fiorenzo Zoccola condannato e Giovanni Savastano assolto. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate a turbativa d'asta e corruzione, evidenziando l'importanza di un processo trasparente e di un'analisi accurata dei fatti.
Condannato in primo grado Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio, per turbativa d'asta; assolto dall'accusa di corruzione Giovanni Savastano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Coop Salerno
"Sistema Salerno", la sentenza: assolto Nino Savastano, due anni a Zoccola
Il processo “Sistema Salerno” si è concluso con un’assoluzione per Nino Savastano e una condanna per Zoccola.
Stuprò 17enne sul vagone. Condannato dopo 8 anni. In primo grado fu assolto
Ultime notizie su Coop Salerno
Argomenti discussi: Processo Sistema Salerno: assolto Nino Savastano, condanna a due anni per l’imprenditore Zoccola.
Processo Sistema Salerno: assolto Nino Savastano, condanna a due anni per l’imprenditore ZoccolaSentenza a Salerno: assolto l'ex assessore Savastano dall'accusa di corruzione elettorale. Condannato a due anni l'imprenditore Zoccola per le coop sociali ... infocilento.it
*Processo Coop: assolto Savastano, condannato Zoccola* L’inchiesta riguarda l’affidamento della manutenzione del verde pubblico Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #verdepubblico #cooperative #tribunalesalerno - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.