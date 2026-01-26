Inchiesta Coop Salerno | assolto Nino Savastano condannato a 2 anni Fiorenzo Zoccola

In questa inchiesta si sono evidenziate diverse posizioni legali, con Fiorenzo Zoccola condannato e Giovanni Savastano assolto. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate a turbativa d'asta e corruzione, evidenziando l'importanza di un processo trasparente e di un'analisi accurata dei fatti.

