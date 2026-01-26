Inchiesta Coop Salerno | assolto Nino Savastano condannato a 2 anni Fiorenzo Zoccola

In questa inchiesta si sono evidenziate diverse posizioni legali, con Fiorenzo Zoccola condannato e Giovanni Savastano assolto. La vicenda riguarda questioni giudiziarie legate a turbativa d'asta e corruzione, evidenziando l'importanza di un processo trasparente e di un'analisi accurata dei fatti.

Condannato in primo grado Fiorenzo Zoccola, detto Vittorio, per turbativa d'asta; assolto dall'accusa di corruzione Giovanni Savastano.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

"Sistema Salerno", la sentenza: assolto Nino Savastano, due anni a Zoccola

Il processo “Sistema Salerno” si è concluso con un’assoluzione per Nino Savastano e una condanna per Zoccola.

Argomenti discussi: Processo Sistema Salerno: assolto Nino Savastano, condanna a due anni per l’imprenditore Zoccola.

inchiesta coop salerno assoltoProcesso Sistema Salerno: assolto Nino Savastano, condanna a due anni per l’imprenditore ZoccolaSentenza a Salerno: assolto l'ex assessore Savastano dall'accusa di corruzione elettorale. Condannato a due anni l'imprenditore Zoccola per le coop sociali ... infocilento.it

