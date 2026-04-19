A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica

Venerdì 24 aprile, la ChorusLife Arena di Bergamo accoglie un concerto con Nino Frassica e la sua band. L’evento combina musica e spettacolo teatrale in un format che mescola canzoni e momenti di cabaret. L’artista siciliano è noto per il suo stile umoristico e la capacità di intrattenere il pubblico con dialoghi e interpretazioni comiche. L’ingresso è aperto al pubblico e l’evento è promosso come una serata di intrattenimento e musica dal vivo.

Venerdì sera 24 aprile la ChorusLife Arena di Bergamo ospita Nino Frassica & Los Plaggers Band. L’umorismo stralunato di Frassica sarà infatti accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formidabili musicisti: il nome Plaggers è una fusione tra Platters e plagio. Lo show è un originalissimo e coinvolgente viaggio musicale di concerto-cabaret. Una grande festa, un’operazione di memoria musicale con un repertorio formato da oltre cento brani rivisti e corretti, in cui canzoni famosissime, pur mantenendo la propria identità, sono tagliate e ricucite alla maniera di Frassica. Protagonista sarà anche il pubblico che, travolto dal ritmo...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica Notizie correlate Nino Frassica tra cabaret e musica al Teatro Cartiere Carrara di FirenzeUn po’ concerto, un po’ cabaret, tutto segnato dalla verve comica di Nino Frassica. Nino Frassica scherza con Carlo Conti durante la conferenza stampa(Agenzia Vista) Sanremo, 28 febbraio 2026 Il comico Nino Frassica, ospite all'ultima puntata di Sanremo, fa divertire la sala stampa, scherzando con... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Choruslife un concerto-cabaret con Nino Frassica; Star - Orlando - eventi; Slip&Strip - Cineteatro Colognola - eventi; Loud! - Orlando - eventi. A Choruslife un concerto-cabaret con Nino FrassicaVenerdì sera 24 aprile la ChorusLife Arena di Bergamo ospita Nino Frassica & Los Plaggers Band. L’umorismo stralunato di Frassica sarà infatti accompagnato dai Los Plaggers, band formata da sei formid ... ecodibergamo.it Intramontabile Nino Frassica. Lo show di concerto-cabaretDai successi del Festival di Sanremo e del programma ’Che tempo che fa al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini. Arriva nella città termale il ciclone-Nino Frassica, per un venerdì sera (inizio alle 21) ... lanazione.it Che Tempo Che Fa. . “Correva i 100 metri in meno di un minuto!” - Nino Frassica e la sua Novella Bella - facebook.com facebook