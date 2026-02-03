I Legnanesi arrivano alla ChorusLife Arena con I promessi Sposi

I Legnanesi portano a Bergamo il loro nuovo spettacolo, “I Promessi Sposi”. La commedia è in scena alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all’8 marzo, tranne il 2 marzo. La compagnia arriva forte, con tante risate e un classico rivisitato in chiave moderna.

I Legnanesi arrivano a Bergamo con il loro nuovo spettacolo, “I Promessi Sposi”. È in cartellone alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all’8 marzo escluso il 2 marzo. La Teresa, la Mabilia e il Giovanni tornano con “I Promessi Sposi”, il nuovo spettacolo de I Legnanesi non una rivisitazione del classico manzoniano, ma un omaggio alla straordinaria capacità di Alessandro Manzoni, il “Lisander” degli amici lombardi, di scandagliare l’animo umano e i suoi sentimenti più profondi. Questo lavoro propone un viaggio tra i sentimenti che inizia con Il Giovanni che tristemente annuncia a La Teresa che per un errore burocratico il loro matrimonio non è valido.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Legnanesi chorusLife

I Legnanesi continuano a portare in scena il loro spettacolo “Promossi sposi”: oltre 70 date, tra dicembre 2025 e tutto il 2026.

Gli Alter Bridge sono in Italia e si esibiranno alla ChorusLife Arena di Bergamo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Legnanesi chorusLife

I Legnanesi arrivano alla ChorusLife Arena con I promessi SposiI Legnanesi arrivano a Bergamo con il loro nuovo spettacolo, I Promessi Sposi. È in cartellone alla ChorusLife Arena dal 27 febbraio all’8 marzo escluso il 2 marzo. bergamonews.it

I Legnanesi: il nuovo spettacolo Promessi sposi prosegue nel 2026 con settantadue nuove dateE se dopo più di quarant’anni di vita insieme qualcuno vi dicesse che non siete mai stati sposati? I PROMOSSI SPOSI IL NUOVO SPETTACOLO DE IN TOUR DA ... romadailynews.it

#BluBasket Bergamo, dopo la bella domenica alla ChorusLife Arena, con oltre duemila tifosi a spingere la #squadra di Ramagli alla vittoria su Rieti per 65-60, da oggi guarda già avanti. Alle prossime sfide societarie, ai prossimi passi per garantire a #Bergam - facebook.com facebook

#BluBasket #Bergamo, dopo la bella domenica alla #ChorusLife Arena, con oltre duemila #tifosi a spingere la squadra di Ramagli alla #vittoria su Rieti per 65-60, da oggi guarda già avanti. I dettagli su #zonamistamagazine x.com