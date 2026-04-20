Nino D' Angelo e la depressione | il cantante racconta come ne è uscito

Durante un’intervista a Verissimo, il cantante ha rivelato di aver attraversato un periodo di depressione a seguito della perdita della madre. Ha raccontato come questo lutto abbia influito sulla sua vita e sul suo stato emotivo, condividendo dettagli sulla sua esperienza personale. La sua testimonianza ha messo in luce le difficoltà affrontate nel superare un momento così difficile e come sia riuscito a uscirne.