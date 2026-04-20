Nino D' Angelo e la depressione | il cantante racconta come ne è uscito
Durante un’intervista a Verissimo, il cantante ha rivelato di aver attraversato un periodo di depressione a seguito della perdita della madre. Ha raccontato come questo lutto abbia influito sulla sua vita e sul suo stato emotivo, condividendo dettagli sulla sua esperienza personale. La sua testimonianza ha messo in luce le difficoltà affrontate nel superare un momento così difficile e come sia riuscito a uscirne.
Nino D’Angelo confessa - ospite di Verissimo - di aver sofferto di depressione dopo la scomparsa dell'amata mamma. "La depressione è una malattia patologica. Si cura. Mi ricordo che in Sardegna sono andato a telefonare a mia madre, dimenticandomi che era morta. Davo i numeri", racconta il.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Notizie correlate
“Avevo dimenticato che mia madre era morta”: Nino D’Angelo, il racconto choc tra camorra, lutti e depressioneNino D’Angelo si è raccontato a Verissimo ripercorrendo alcuni dei momenti più dolorosi della sua vita.
Festival di Sanremo, Nino D’Angelo racconta la sua prima volta: “In città astio verso di me e il Sud”Il cantautore napoletano, nella giornata inaugurale della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ricorda il clima della sua prima volta...
Approfondimenti e contenuti
Temi più discussi: Nino D’Angelo: età, moglie, figli, malattia, cosa fa oggi; Verissimo: Nino D'Angelo: l'intervista integrale Video; Nino D'Angelo ospite a Verissimo: 50 anni d'amore per la mia carriera, sono del popolo napoletano. Ho superato la depressione per i figli; Nino D’Angelo festeggia 50 anni di carriera in Sicilia: il cantautore napoletano in concerto ad agosto a Palermo.
Nino D'Angelo: Sono stato depresso dopo la morte dei miei genitoriIl cantautore e attore Nino D'Angelo racconta a Verissimo il periodo difficile vissuto dopo la morte dei genitori e la depressione che ha attraversato ... tgcom24.mediaset.it
Nino D’Angelo a Verissimo: Sono rinato dopo la depressione | Mia mamma è morta accanto a meNino D'Angelo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: Sono rinato dalla depressione grazie a mio figlio ... ilsussidiario.net
Nino D’Angelo: “Fiero di essere napoletano” L’identità non si nasconde, si vive. E quando si parla di radici, Napoli diventa orgoglio, appartenenza, verità. A dirlo è Nino D'Angelo: "Per essere uomini veramente, bisogna amare le proprie origini ed io sono fiero - facebook.com facebook