Festival di Sanremo Nino D'Angelo racconta la sua prima volta | In città astio verso di me e il Sud

Nino D'Angelo ha condiviso che la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, nel 1986, ha incontrato ostilità e pregiudizi nei confronti del Sud e di lui stesso. La sua esperienza si è svolta in un clima di diffidenza, alimentato anche da commenti negativi e stereotipi. Ricorda le difficoltà di quel momento, quando si sentiva giudicato senza giusta ragione. La sua testimonianza riporta alla memoria quella prima apparizione sulla scena più famosa.

Il cantautore napoletano, nella giornata inaugurale della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ricorda il clima della sua prima volta all'Ariston, datata 1986.