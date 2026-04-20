Ninna di Ninna e Matti si esibirà al Campania in un Mini Show e poi incontrerà i fan

Da casertanews.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 aprile alle 17:00, il Centro Commerciale Campania ospiterà un evento dedicato ai fan e alle famiglie. In Piazza Campania si terrà un Mini Show seguito da un incontro con Ninna, protagonista del duo “Ninna e Matti”. L’evento offrirà l’opportunità di assistere alle esibizioni e di incontrare l’artista, che sarà presente per un momento di confronto con il pubblico presente.

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile dedicato a famiglie, bambini e fan: mercoledì 29 aprile alle ore 17:00, Piazza Campania ospiterà il Mini Show e Meet & Greet con Ninna, amatissima protagonista del duo “Ninna e Matti”.Durante lo spettacolo, Ninna.🔗 Leggi su Casertanews.it

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