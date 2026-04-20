Ninna di Ninna e Matti si esibirà al Campania in un Mini Show e poi incontrerà i fan

Il 29 aprile alle 17:00, il Centro Commerciale Campania ospiterà un evento dedicato ai fan e alle famiglie. In Piazza Campania si terrà un Mini Show seguito da un incontro con Ninna, protagonista del duo “Ninna e Matti”. L’evento offrirà l’opportunità di assistere alle esibizioni e di incontrare l’artista, che sarà presente per un momento di confronto con il pubblico presente.

Il Centro Commerciale Campania si prepara ad accogliere un appuntamento imperdibile dedicato a famiglie, bambini e fan: mercoledì 29 aprile alle ore 17:00, Piazza Campania ospiterà il Mini Show e Meet & Greet con Ninna, amatissima protagonista del duo “Ninna e Matti”.Durante lo spettacolo, Ninna.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

Leggi anche: Perché Ninna e Matti si sono lasciati: cosa è successo davvero

Neonato morto a Chieri, Ris al lavoro sui suoni registrati in casa: la melodia di una ninna nanna, poi il tonfoPer fare luce sulla morte del piccolo Riccardo, avvenuta a Chieri un mese fa, i Ris sono al lavoro su audio e video registrati in casa.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: UNA NINNA NANNA PROIBITA; Mervat Alramli: Una ninna nanna proibita; Milo, il riccio senza zampa e palato è diventato mascotte: una serata di musica per dargli un futuro; Reaching for the moon, la voce affascinante di Elina Duni.

La ninna-nanna de la guerra di Trilussa: la poesia che svela una verita ancora attualeScopri il significato de La ninna-nanna de la guerra di Trilussa: una potente poesia che smaschera la barbarie di tutte le guerre. libreriamo.it

Ninna e Matti, la coppia di webstar il 3 novembre a NapoliTappa al Palapartenope di Napoli il prossimo 3 novembre con il Super Tour di Ninna e Matti, coppia da oltre 2 milioni di fan, che continua a conquistare il cuore di bambini e ragazzi. La coppia di ... ansa.it

Centro Recupero Ricci "La Ninna". . L’INTERVISTA DI VANDANA SHIVA PER LA NINNA! Vi propongo questa chicca che dovete assolutamente vedere! Eccovi l’intervista che Vandana Shiva ha rilasciato per La Ninna al Corriere della Sera. Ascoltate il pensi - facebook.com facebook