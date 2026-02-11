Adriano incontra i tifosi dell’Inter | come partecipare al Meet & Greet

Adriano torna a Milano e si prepara a incontrare di persona i tifosi dell’Inter. L’ex stella nerazzurra ha annunciato un Meet & Greet, dove potrà scambiare qualche parola con i sostenitori e rivivere i momenti più belli della sua carriera. L’evento è molto atteso, soprattutto dai fan che non vedono l’ora di rivedere il loro idolo.

Ritorni che scaldano il cuore nerazzurro. Adriano torna a Milano e lo fa da protagonista, pronto a riabbracciare la sua gente. L’ex attaccante brasiliano, l’“Imperatore” che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’Inter, nei giorni scorsi ha fatto visita anche ad Appiano Gentile, ritrovando quel centro sportivo che per anni è stato casa sua. Ma il momento più atteso sarà l’incontro con i tifosi. Su iniziativa di Betsson.Sport, Adriano sarà protagonista di un esclusivo Meet & Greet in programma domenica 15 febbraio alle ore 16.00 a Milano, presso il Dolly Noire District in Corso di Porta Ticinese 83.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Adriano Incontra Tifosi

Vivi l’atmosfera natalizia a Sassuolo con un evento speciale: il Meet&Greet allo store, accompagnato dalla cena di Natale presso ‘Ruote da sogno’.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Adriano Incontra Tifosi

Argomenti discussi: Adriano, che ridere l'incontro col tifoso.

Meet & Greet leggendario organizzato al Dolly Noir District da Betsson. Sport: Adriano incontra i tifosi dell'InterRitorni a casa sempre piacevoli e questa volta a tornare nella sua Milano è l'Imperatore Adriano. L'ex attaccante brasiliano, che nei giorni scorsi ha fatto una capatina anche alla Pinetina di Appiano ... msn.com

Meet & Greet leggendario organizzato al Dolly Noir District da Betsson: #Adriano incontra i tifosi dell' #Inter x.com

Thuram incontra il suo idolo Adriano: la reazione di Chivu alla sorpresa dell'Inter è virale - facebook.com facebook