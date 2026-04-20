Nella regione Toscana non si terrà lo sciopero degli autotrasportatori previsto per oggi, 20 aprile, né altre azioni di protesta nel corso di questo mese. La decisione di sospendere il fermo è stata comunicata, evitando così eventuali disagi alla circolazione e alle consegne previste in questo periodo. La situazione rimane stabile, con nessun altro sciopero annunciato fino alla fine di aprile.

Firenze, 20 aprile 2026 – Niente sciopero degli autotrasportatori in Toscana, non almeno oggi 20 aprile, né per tutto il mese di aprile. Trasporto Unito ha infatti annunciato lo stop al fermo partito a mezzanotte dopo che un camionista è stato investito e ucciso nel Casertano mentre stava predisponendo un presidio legato alla mobilitazione. https:www.lanazione.itarezzocronacacamion-arriva-la-serrata-svuota-4b07c82a La tragedia nella notte. Il blocco dell’autotrasporto era scattato alla mezzanotte tra il 19 e il 20 aprile. I primi presidi si stavano organizzando in diverse zone d’Italia quando, nei pressi di Caserta, un camionista è stato travolto da un’auto lanciata ad alta velocità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Niente sciopero degli autotrasportatori in Toscana. Sospeso il fermo del 20 aprile

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