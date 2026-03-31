Sciopero autotrasportatori Garante | Revocare fermo tir 20-25 aprile

Il Garante delle comunicazioni ha chiesto di revocare o modificare lo sciopero degli autotrasportatori previsto dal 20 al 25 aprile. L’azione collettiva, annunciata da un sindacato di categoria, dovrà rispettare quanto stabilito dalla legge 146 del 1990 e dalle norme di settore. La richiesta mira a garantire il rispetto delle regole e la tutela delle attività commerciali coinvolte.

(Adnkronos) – Revocare lo sciopero proclamato per 6 giorni (20-25 aprile) dagli autotrasportatori o riformulare l’azione collettiva, in conformità alla legge 146 del 1990 ed alla disciplina di settore. L'invito arriva dalla Commissione di garanzia sugli scioperi con riferimento alla proclamazione, da parte dell’Associazione Trasportounito, di un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci, in conformità alla legge 146 del 1990 ed alla disciplina di settore. L’Autorità, si legge in una nota, ha motivato l’indicazione immediata per violazione della regola del preavviso minimo e mancato rispetto della regola della rarefazione oggettiva, con riferimento al fermo precedentemente proclamato dal Comitato Trasporto Siciliano, per il periodo 14-18 aprile 2026. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sciopero dei tir contro il caro carburante: fermo nazionale dal 20 al 25 aprileGasolio oltre i 2 euro al litro e taglio delle accise in scadenza il 7 aprile: le associazioni parlano di “emergenza assoluta” e annunciano cinque... Sciopero autotrasportatori in Italia, camionisti verso lo stop dal 20 al 25 aprile: proteste in 100 cittàSciopero degli autotrasportatori in Italia dal 20 al 25 aprile contro il caro carburanti. Una selezione di notizie su Sciopero autotrasportatori Garante scioperi, revocare il fermo dei Tir del 20-25 aprileDopo il trionfo al torneo di Miami Open, vinto battendo il ceco Ji?í Lehe?ka in due set, Jannik Sinner si è concesso un momento più leggero nel dietro le quinte dello spogliatoio. A sorpresa, il suo a ... altoadige.it Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile. Il 7 termina il taglio delle acciseIeri gasolio oltre i 2 euro. Secondo il ministero delle Imprese, è arrivato a 2,059 euro al litro. E' salita anche la benzina, a 1,750 euro. Ma sulle autostrade il diesel costa 2,118 euro al litro, la ... rainews.it