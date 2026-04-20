Niente in comune se non il bene comune

Due persone, Maria Agostina Pellegatta e Fabio Rizzo, conosciuto anche come Marracash, sono coinvolte in un procedimento legale. Tra loro non ci sono rapporti, né legami di alcun tipo, se non il fatto di condividere un interesse per il bene comune. La loro relazione si limita a questa connessione, senza altre interazioni o affinità. La vicenda si sviluppa nel contesto di un procedimento giudiziario ancora in corso.

Maria Agostina Pellegatta e Fabio Rizzo, altrimenti detto Marracash. Due persone – non solo all’apparenza – più lontane che più lontane non si può. Rigorosa senatrice comunista lei, mai rassegnatasi alla sparizione del Pci (e della falce e martello). Vulcanico rapper senza peli sulla lingua lui, costretto a rassegnarsi alla fine della relazione con Elodie (provateci voi.). Eppure in questi giorni sono stati protagonisti di gesti del tutto simili. L’ex parlamentare, morta la settimana scorsa, ha lasciato in eredità al Comune di Cassano Magnago tutto il suo patrimonio, a condizione che venga utilizzato per la realizzazione di una scuola pubblica di arte o musica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Niente in comune se non il bene comune Niente in comune Notizie correlate Ztl e residenza per anziani. Le proposte al Comune del comitato Bene ComuneORBETELLO "Creare bellezza, assicurare alla popolazione servizi efficienti, suggerire delle ipotesi di nuove soluzioni affinché si possa rispondere... Scuola: Santori (Lega), bene 30 milioni da Valditara per bene comune, Gualtieri prenda esempioIl capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina, Fabrizio Santori, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua soddisfazione per i “trenta milioni... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Niente in comune se non il bene comune; Mobilità ATA 2026, trasferimento anche senza residenza: Sì, ma senza ricongiungimento niente punteggio; Modugno, niente scioglimento per mafia: si vota a maggio ma il nuovo sindaco sarà sorvegliato speciale; Strisce blu: multe nulle se il Comune dimentica questo importante dettaglio. Niente in comune se non il bene comuneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Niente Natività in Comune. Il Pd: Noi per l'inclusioneA Savona basta invocare un presepe in Comune per scatenare la sinistra. Il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Matteo Debenedetti ha chiesto al sindaco Marco Russo la possibilità di allestire ... ilgiornale.it Dato pazzesco. Non ricordo niente di simile x.com "Di Napoli non sanno niente, c’è una Napoli colta, dalla storia irripetibile, che non si conosce" facebook