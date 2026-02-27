Ztl e residenza per anziani Le proposte al Comune del comitato Bene Comune

Un comitato cittadino ha presentato al Comune alcune proposte riguardanti la regolamentazione della Ztl e i servizi per gli anziani. Le iniziative mirano a migliorare la qualità della vita, offrendo soluzioni che possano rendere più efficiente la mobilità e l’assistenza per le persone più fragili. Le proposte sono state illustrate durante un incontro pubblico con l’obiettivo di stimolare un confronto diretto con le istituzioni.

ORBETELLO "Creare bellezza, assicurare alla popolazione servizi efficienti, suggerire delle ipotesi di nuove soluzioni affinché si possa rispondere sia al principio di migliorare i servizi, ma anche provare a generare nuove opportunità di lavoro". Questo l’obiettivo del comitato Orbetello Bene Comune, che nei giorni scorsi si è riunito per avanzare proposte sul progetto della rigenerazione urbana a cui sta lavorando con i cittadini, per capire come si potrebbe migliorare la qualità della vivibilità nel territorio orbetellano. "Le proposte sul centro storico di Orbetello sono tante – dicono dal comitato –, dall’ipotesi di una Ztl in tutto il centro ad esclusione delle Mura, pensare ad un nuovo sistema di raccolta dei rifiuti urbani porta a porta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ztl e residenza per anziani. Le proposte al Comune del comitato Bene Comune Sessa Aurunza, farmacia ospedaliera nel caos: l’appello del comitato San Rocco Bene ComuneTempo di lettura: 2 minutiOgni giovedì mattina, all’interno della Farmacia Ospedaliera San Rocco di Sessa Aurunca, si ripete la stessa scena: oltre... Leggi anche: Il regalo di Natale del Comune agli automobilisti palermitani: Ztl diurna sospesa fino al primo gennaio Temi più discussi: Ztl e residenza per anziani. Le proposte al Comune del comitato Bene Comune; Disabili, per i permessi auto cambia tutto: cosa sapere; Fossacesia aderisce alla piattaforma unica nazionale Cude: meno burocrazia e più diritti per la mobilità delle persone con disabilità; Cortona, chiude alla circolazione via Dardano. Le istruzioni ai residenti. Stangata di Gualtieri sulle auto elettriche, permesso Ztl a mille euroContrordine romani. Potete anche rivendere quell’ auto elettrica che avete acquistato per poter entrare nella Ztl senza regalare soldi alle ... iltempo.it Ritocchi al piano di accesso alle ztl. Permessi a corrieri, caregiver e pass da 8 euro per mezza giornataBarattoni: Dagli incontri sono emerse nuove esigenze di residenti e commercianti. Le modifiche riguarderanno la consegna di merci deperibili. Le nuove regole saranno in vigore dal primo marzo. Confe ... msn.com Bravo Luchè prima il bene comune #partenopei #sanremo2026 - facebook.com facebook Per una tecnologia in favore del bene comune Sul messaggio del Papa per la 60 a Giornata mondiale delle comunicazioni sociali di Andrea Granelli osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com