Furto notturno in casa di un giocatore dell' Udinese | Codardi magari fossi stato presente

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile, l’abitazione di un calciatore dell’Udinese è stata presa di mira da ladri che sono entrati mentre il giocatore era assente. Il giocatore, che ricopre il ruolo di numero 10 in squadra, ha commentato l’accaduto definendo i ladri “codardi” e ha espresso il desiderio di essere stato presente al momento del furto. La polizia sta indagando sull’episodio.

Brutta disavventura per il numero 10 dell'Udinese, Nicolò Zaniolo. La notte scorsa, tra domenica 19 a lunedì 20 aprile, l'abitazione del calciatore è Udine è stata infatti presa di mira dai ladri, che hanno approfittato della sua assenza per introdursi all'interno. Non si conoscono al momento.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Furto nella notte a Salerno, nel quartiere Furto notturno a Torrione: colpo a “La Casa di Betty”, portati via cassa e pcIl raid all’alba in via Sabato Robertelli: vetrata rotta e saracinesca manomessa. Furto notturno a Torrione, ladri scassinano "La Casa di Betty": si indagaL’azione è durata pochissimo: il tempo necessario per impossessarsi del registratore di cassa con le monete contenute all’interno e di un computer,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ciampino, furto in casa in via Col di Lana: grate segate, cassaforte svuotata, cane maltrattato e il giallo passaporti; Furto di metalli in una fonderia del Vicentino, due arresti dei Carabinieri e cinque persone in fuga nei campi; Mantello, due arresti in flagranza per furto aggravato in concorso; Raid notturno in una casa a Besano: bandiera palestinese distrutta e simboli nazisti tracciati con lo spray. Furto nella notte a Ciampino: ladri picchiano e chiudono in una stanza il cane, poi svaligiano la casaBottino con gioielli per oltre 10mila euro e orologi di lusso, maxifurto a Ciampino: i ladri hanno picchiato il cane di famiglia ... fanpage.it Ciampino, furto in casa in via Col di Lana: grate segate, cassaforte svuotata, cane maltrattato e il giallo passaportiAmaro rientro a casa per una coppia di Ciampino, vittima di un furto nella propria abitazione in via Col di Lana, nel cuore della cittadina aeroportuale. castellinotizie.it MARTINA FRANCA: INSEGUIMENTO NOTTURNO E ARRESTI DOPO IL TENTATO FURTO Un cittadino attento ha sventato un colpo nella notte a Martina Franca, portando all'arresto di due uomini di 33 e 52 anni. La pattuglia dei carabinieri è intervenuta te - facebook.com facebook Furto notturno al City Phone 24 di Bellinzona: donna ripresa dalle telecamere ruba solo iPhone per 8mila franchi. Polizia già sulle sue tracce. #cronaca #Bellinzona #furto x.com