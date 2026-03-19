Chi è Nicolò Brigante del GF Vip e perché è famoso

Da dilei.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nicolò Brigante è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. È diventato noto al pubblico dopo aver partecipato a Uomini e Donne, dove ha ricoperto il ruolo di tronista. Dopo un periodo di assenza dalle scene televisive, l’ex tronista è tornato al centro dell’attenzione grazie alla sua partecipazione al reality.

Nicolò Brigante è fra i protagonisti del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi. Arrivato al successo grazie a Uomini e Donne, per diverso tempo l’ex tronista è sparito dagli schermi televisivi, tornando a far parlare di sè grazie al reality. Nicolò Brigante: la carriera da Uomini e Donne al GF Vip. Nicolò Brigante è nato il 22 ottobre 1994 a Scordia, in provincia di Catania. Cresciuto in Sicilia, terra a cui è rimasto profondamente legato tutta la vita, ha sempre sognato di diventare un calciatore. La sua ambizione però è stata stroncata, purtroppo, da un infortunio. Dopo la cocente delusione Nicolò ha deciso di reinventarsi, senza perdersi d’animo. 🔗 Leggi su Dilei.it

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