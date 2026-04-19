Durante la puntata del 17 aprile 2026, Nicolò Brigante ha annunciato di aver deciso di lasciare il Grande Fratello VIP 8. La sua decisione ha attirato l’attenzione dei presenti in studio e dei telespettatori. Non sono state fornite motivazioni ufficiali riguardo alla sua scelta. La produzione del programma ha confermato il ritiro del concorrente e ha ringraziato Brigante per la partecipazione.

Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare il Grande Fratello VIP 8 durante la puntata del 17 Aprile 2026. A distanza di un giorno da questa decisione, l’ex di Uomini e Donne ha deciso di raccontare sui social come ha vissuto questa esperienza e cosa lo ha portato a interrompere l’esperienza nel reality Mediaset. Le frasi sconcertanti dette da Renato Biancardi su sua ex moglie La decisione durante la diretta del GF VIP. L’uscita di Nicolò Brigante è arrivata nel corso della puntata di venerdì scorso, sorprendendo sia i concorrenti che il pubblico. La scelta è maturata dopo settimane di tensioni e dinamiche sempre più complesse. Quanto guadagna Alessandra Mussolini GF VIP 8: perché Nicolò Brigante ha abbandonato.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - GF VIP 8: le prime parole di Nicolò Brigante dopo il ritiro

Notizie correlate

GF Vip, Nicolò Brigante crolla dopo la puntata e pensa al ritiroL’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato strascichi pesanti all’interno della Casa.

Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF VIP: le sue paroleLa puntata del Grande Fratello VIP di martedì 14 aprile ha cambiato gli equilibri nella Casa, portando all’eliminazione di Blu Barbara Prezia.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Gf Vip, pagelle: Antonella Elia prima finalista (7), Alessandra Mussolini vera vincitrice (8) e Nicolò Brigante abbandona (5); Grande Fratello Vip, la prima finalista è Antonella Elia; GF Vip stasera su Canale 5: Antonella o Alessandra, la Casa si spacca prima del verdetto; Gf Vip, le pagelle: Antonella Elia prima finalista (7), Alessandra Mussolini vera vincitrice (8), Paola Caruso rosica (4), Nicolò...

GF Vip, Nicolò Brigante confessa tutto dopo l’addio e le lacrimeNicolò Brigante svela cosa è accaduto dopo l'addio al Grande Fratello Vip e le lacrime. Nicolò Brigante si racconta dopo la scelta di lasciare il Grande Fratello Vip. Una decisione combattuta, ... dilei.it

Nicolò Brigante rompe il silenzio dopo l’abbandono al GF Vip: Scelta più giusta| Poi le scuse pubblicheCosì, insieme a sua madre, Brigante ha lasciato la Casa per non farvi più ritorno. Poco dopo l’addio, ha rilasciato delle prime dichiarazioni alle telecamere del Grande Fratello, dicendosi felice ... ilsussidiario.net

Ci sono esperienze che non puoi spiegare, puoi solo viverle…Dentro ho messo tutto, testa, istinto, emozioni…” Nicolò Brigante si è lasciato andare a cuore aperto su Instagram dopo aver scelto di abbandonare il Grande Fratello Vip. Durante l’ultima puntata in facebook