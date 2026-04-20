Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha deciso di parlare pubblicamente, affermando di aver messo tutto se stesso nell’esperienza e di essere pronto a ripartire. La sua partecipazione era iniziata con entusiasmo, ma nel corso delle settimane il suo atteggiamento è cambiato, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa trasformazione. Brigante ha condiviso le sue parole in un’intervista o tramite social media, senza rivelare altri aspetti.

Quando Nicolò Brigante è approdato al Grande Fratello Vip sembrava entusiasta di vivere questa nuova esperienza televisiva, col passare delle settimane però il suo umore è decisamente cambiato. L'ex gieffino si è ritrovato al centro di varie dinamiche, all'inizio aveva fatto breccia nel cuore di Lucia Ilardo ed è sembrato molto vicino a Ibiza e Blu. Con quest'ultima il coinvolgimento è sembrato palese a tutti, però non è successo nulla tra loro perché lei era già impegnata sentimentalmente. La scorsa settimana Nicolò Brigante ha manifestato sofferenza al Grande Fratello Vip dicendo che non ce la faceva più a restare nella casa. L'ex gieffino ha parlato della sua sofferenza anche in diretta durante la decima puntata del reality, a Ilary Blasi ha ammesso che non aveva più lo spirito giusto per restare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Nicolò Brigante rompe il silenzio dopo il GF Vip: “Dentro ho messo tutto, adesso si riparte”

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