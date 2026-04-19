Dopo aver lasciato il Grande Fratello Vip, Nicolò Brigante ha deciso di parlare pubblicamente, spiegando le ragioni della sua scelta. La decisione è stata presa in seguito a un periodo difficile caratterizzato da tensioni e momenti emotivi intensi. Brigante ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza all’interno della casa e sul motivo che lo ha spinto a uscire dal reality.

Nicolò Brigante si racconta dopo la scelta di lasciare il Grande Fratello Vip. Una decisione combattuta, arrivata dopo un periodo particolarmente complesso e carico di tensioni. Perché Nicolò Brigante ha lasciato il GF Vip. Poco prima della puntata in diretta con Ilary Blasi, Nicolò Brigante aveva lasciato intendere il suo malessere, svelando di non reggere più la pressione psicologica e la necessità di fare i conti con alcune fragilità. A pesare anche l’uscita di Blu Barbara Prezia, concorrente con cui aveva creato un fortissimo legame durante il reality. “Io sono arrivato qui, ho deciso di partecipare per superare i miei limiti. Mi fa stare male è vivere in questo posto chiuso, il fatto di non avere certezze.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Nicolò Brigante confessa tutto dopo l’addio e le lacrime

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