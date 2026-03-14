Secondo l’ultima Supermedia AgiYouTrend, Fratelli d’Italia si conferma il partito più votato, anche se con una diminuzione dei consensi rispetto alla settimana precedente. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle registra un aumento dei sondaggi e si avvicina ai primi posti nella classifica dei partiti più popolari. Questi dati riflettono le ultime tendenze nelle intenzioni di voto degli italiani.

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nell’ultima Supermedia AgiYouTrend, anche se registra un lieve calo rispetto alla settimana precedente. Il partito guidato da Giorgia Meloni perde infatti mezzo punto percentuale e si attesta al 28,8%. Al secondo posto resta il Partito Democratico di Elly Schlein, che registra lo stesso calo di FdI e scende al 21,6%. In crescita invece il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, che guadagna 0,6 punti e sale al 12,4%, segnando l’aumento più significativo tra le principali forze politiche. Segue Forza Italia di Antonio Tajani, che perde lo 0,4% e si posiziona all’ 8,7%. In crescita invece Alleanza VerdiSinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che guadagna 0,3 punti arrivando al 6,7%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sondaggi, Fratelli d’Italia resta primo partito ma cala: cresce il Movimento 5 Stelle

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