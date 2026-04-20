Neymar ha espresso il desiderio di tornare in Nazionale, mentre al suo ritorno al Santos ha ricevuto fischi dai tifosi. Il giocatore ha risposto dicendo che nessun essere umano potrebbe sopportare questa situazione. Il club aveva promosso il suo ritorno con un video di Pelé realizzato tramite intelligenza artificiale, nel quale si vedeva il leggendario calciatore affermare che il suo trono è vuoto.

Il ritorno a casa che non sta andando come previsto. Il Santos aveva convinto Neymar a tornare con un video di Pelé creato dall’intelligenza artificiale: «Il mio trono è vuoto». Doveva essere il ritorno del figliol prodigo, la chiusura del cerchio, il campione che torna a casa per salvare il club e prepararsi al Mondiale. La realtà è un’altra. In Copa Sudamericana il Santos pareggia 1-1 col Deportivo Recoleta alla Vila Belmiro — squadra paraguaiana, risultato imbarazzante — e i tifosi fischiano al termine della partita. Neymar segna l’unico gol, ma invece di andare negli spogliatoi si ferma a litigare con un tifoso che lo insulta. Gli dice: «Avresti dovuto allenarti di più, stai ingrassando».🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar vuole la Nazionale, intanto si becca i fischi del Santos e risponde “Nessun essere umano reggerebbe”

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