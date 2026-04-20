Lo sfogo di Neymar dopo i fischi dei tifosi | State esagerando nessun essere umano reggerebbe
Dopo l'ultima partita, Neymar è stato accolto con fischi dai tifosi e ha reagito con un commento in cui ha affermato che nessun essere umano potrebbe sopportare certi maltrattamenti. Il giocatore ha anche mostrato un gesto che ha scatenato ulteriori reazioni tra il pubblico presente allo stadio. La situazione ha generato molte discussioni tra i supporter e gli addetti ai lavori, con opinioni contrastanti sulla vicenda.
Neymar è stato fischiato dopo l'ultima partita e un gesto ha fatto infuriare i tifosi. Ma poi sui social si è sfogato: "Sinceramente state esagerando troppo e superando i limiti".🔗 Leggi su Fanpage.it
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