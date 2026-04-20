Lo sfogo di Neymar dopo i fischi dei tifosi | State esagerando nessun essere umano reggerebbe

Dopo l'ultima partita, Neymar è stato accolto con fischi dai tifosi e ha reagito con un commento in cui ha affermato che nessun essere umano potrebbe sopportare certi maltrattamenti. Il giocatore ha anche mostrato un gesto che ha scatenato ulteriori reazioni tra il pubblico presente allo stadio. La situazione ha generato molte discussioni tra i supporter e gli addetti ai lavori, con opinioni contrastanti sulla vicenda.