Neymar intende vedere il contratto del Santos tra i collegamenti con la MLS

Neymar ha dichiarato di voler rispettare l’accordo con il Santos e di non aver ancora deciso di trasferirsi in MLS. Ha affermato di voler completare il suo contratto attuale con la squadra brasiliana, minimizzando le voci di un possibile passaggio alla lega statunitense. Nei giorni scorsi si era parlato di un interesse da parte di club americani, ma il calciatore ha ribadito la sua intenzione di rimanere in Brasile fino alla scadenza del contratto.

2026-04-16 13:01:00 Ecco quanto riportato poco fa: Neymar ha minimizzato le speculazioni su un potenziale passaggio alla Major League Soccer, insistendo sul fatto che intende rimanere con il Santos fino alla fine del suo attuale contratto. L’interesse da parte degli Stati Uniti si è intensificato nelle ultime settimane, con l’FC Cincinnati tra i club che hanno fatto le prime domande su un possibile trasferimento estivo. Tuttavia, l’attaccante brasiliano ha suggerito che al momento non è concentrato sulla partenza. “Onestamente non lo so”, ha detto Neymar quando gli è stato chiesto se si sarebbe mosso nella prossima finestra di mercato. Ho un contratto con il Santos fino alla fine dell’anno e intendo portarlo a termine”.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Neymar intende vedere il contratto del Santos tra i collegamenti con la MLS Notizie correlate Neymar è tra i pre convocati del Brasile di Carlo Ancelotti: il ct verdeoro lo seguirà con attenzione nella prossima gara del Santos. Le ultimedi Redazione JuventusNews24Neymar è tra i pre convocati del Brasile: mister Ancelotti lo seguirà con attenzione nella prossima gara del Santos. Neymar, scintille con un tifoso dopo il pari del Santos: retroscena da non credere! Ecco che cosa è successoMercato Inter, si sblocca l’affare Barcellona? Individuata la contropartita preferita da Marotta! Lewandowski Milan, Tare fa sul serio! A cena con...