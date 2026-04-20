Neymar ha pubblicato un messaggio sui social in cui si è lamentato di non poter nemmeno grattarsi l’orecchio, scatenando nuove polemiche in Brasile. L’attaccante, coinvolto nell’ultima partita del Santos, è stato protagonista di discussioni pubbliche sui social media. La sua reazione ha attirato l’attenzione di fan e media, aggiungendosi alle recenti controversie legate alla sua figura.

Ausilio chiarisce: «Mai avuto dubbi su Chivu. Bastoni ha un contratto con l’Inter, ecco quale sarà il suo futuro» Tonali, il ritorno in Serie A è utopia: un ostacolo blocca qualsiasi sogno! È testa a testa tra queste due big europee per averlo in estate Liverpool, fumata bianca per il rinnovo di contratto di un big. Lui esce allo scoperto: «Siamo vicini ad un accordo!». Novità importanti in casa Reds Bastoni Barcellona, dalla Spagna sicuri: il difensore dell’Inter ha deciso! La palla ora passa a Flick Escort Milano, smantellato un giro di lusso: coinvolti anche dei giocatori di Serie A. La ricostruzione della vicenda! Malagò sulla presidenza della FIGC: «Non ho nessuna certezza di portare avanti la candidatura, lo farò esclusivamente in questo caso.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Neymar di nuovo al centro delle polemiche in Brasile: «Non posso nemmeno grattarmi il ca*zo di orecchio adesso!?». L’attaccante non ci sta e sbotta sui social

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