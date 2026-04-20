Next job ad Ancona l' evento in piazza Roma per far incontrare la domanda e l' offerta di lavoro

A Ancona si è svolto in piazza Roma l’evento “Next job”, dedicato a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro. Durante l’iniziativa, molti giovani hanno cercato opportunità di impiego, mentre le aziende hanno presentato le proprie esigenze di personale. L’evento ha coinvolto diverse realtà locali che hanno partecipato con stand informativi e incontri diretti con i candidati. Si tratta di un’occasione per favorire l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro.

ANCONA – Molti giovani cercano lavoro senza trovare risposte, mentre le imprese spesso hanno difficoltà a individuare le persone giuste. In mezzo, il più delle volte, mancano strumenti e luoghi in cui questo incontro possa avvenire in modo diretto ed efficace. L’iniziativa “Next Job – Il tuo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Domanda e offerta di lavoro, Unimore presenta nuovo assistente AICon un evento pubblico al Tecnopolo di Modena Unimore ha presentato il progetto Spuia - Smart Placement Unimore-IA, realizzato grazie ai fondi... Lavoro nella ristorazione. Domanda e offerta uniteIeri a Sd Factory è andato in scena il ’Talent Day Fipe-Confcommercio’: un’intera giornata dedicata alle imprese della ristorazione, della...