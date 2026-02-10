Domanda e offerta di lavoro Unimore presenta nuovo assistente AI
Unimore ha presentato il suo nuovo assistente AI durante un evento al Tecnopolo di Modena. La presentazione si è concentrata sul progetto Spuia, un sistema pensato per collegare meglio domanda e offerta di lavoro. L’iniziativa arriva grazie ai fondi europei della Regione Emilia Romagna e al contributo del Consorzio Almalaurea. Alla platea, tra studenti e aziende, si è parlato di come questa tecnologia possa semplificare la ricerca di talenti e rendere più efficiente il mercato del lavoro locale.
