È iniziata la nuova stagione di “Newsroom 2026”, il programma condotto da Monica Maggioni e trasmesso su Rai3. La trasmissione combina reportage e tecniche della serialità digitale, affrontando temi di attualità e questioni mondiali. La programmazione prevede la messa in onda in diverse fasce orarie, con l’obiettivo di proporre un approfondimento multimediale su temi di interesse pubblico.

Tutto pronto per il ritorno di “ Newsroom 2026 “, il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le novità di stagione! Newsroom 2026 con Monica Maggioni in prima serata su Rai3. Al via da stasera, lunedì 20 aprile 2026, dalle ore 21.20 l’appuntamento con la nuova stagione di Newsroom, il programma televisivo di genere talk show, rotocalco e investigativo, ideato e condotto da Monica Maggioni. La stagione 2026 è composta da sette prime serate, trasmesse su Rai3, in onda dal 20 aprile fino al 1 giugno con un unico filo conduttore “I padroni del mondo”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Newsroom 2026, al via la nuova stagione con Monica Maggioni su Rai3: quando in tv e novità

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