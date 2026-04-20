Da lunedì 20 aprile, il programma “Newsroom” torna su Rai3 con Monica Maggioni alla guida, sostituendo Giletti. La trasmissione continuerà a combinare reportage e serialità digitale, affrontando temi di attualità e questioni globali. La conduzione di Maggioni introduce un nuovo ritmo alla trasmissione, che vedrà ospiti e approfondimenti dedicati agli eventi più recenti. La programmazione si inserisce nel palinsesto del lunedì sera della rete.

Da lunedì 20 aprile torna “Newsroom”, il programma di Monica Maggioni che unisce reportage e serialità digitale per analizzare le questioni globali e di attualità. Per sette settimane, fino al 1° giugno, “Newsroom” va in onda su Rai3 il lunedì in prima serata a partire dalle 21.20, nello slot finora occupato con successo oltre le aspettative de “Lo Stato delle Cose” con Massimo Giletti, il cui futuro in Rai è incerto. Il filo conduttore di questa stagione sarà “I padroni del mondo”: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico? In una fase segnata da profonde crisi internazionali, quest’anno “Newsroom” si aprirà con una puntata speciale in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di “In Mezz’ora–Newsroom”.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - NEWSROOM: MAGGIONI AL POSTO DI GILETTI NEL LUNEDÌ DI RAI3. I TEMI E GLI OSPITI

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