Da lunedì 20 aprile arriva Newsroom, il programma crossmediale di Monica Maggioni che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità. Per 7 settimane, fino al 1 giugno, Newsroom andrà in onda su Rai 3 il lunedì in prima serata a partire dalle 21.20. Il filo conduttore di questa stagione sarà “I padroni del mondo”: chi domina le scelte globali? Chi orienta la politica, la finanza, i traffici internazionali e lo sviluppo tecnologico? In una fase segnata da profonde crisi internazionali, quest’anno Newsroom si aprirà con una puntata speciale in diretta, in continuità con il lavoro di approfondimento di In mezz’Ora–Newsroom.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “I padroni del mondo”: in arrivo la nuova serie di Newsroom di Monica Maggioni

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#Newsroom, il programma crossmediale di Monica Maggioni: un viaggio tra reportage, data analysis e interviste. Filo conduttore della stagione, "I padroni del mondo": chi domina le scelte globali Da lunedì 20 aprile alle 21.20 su Rai 3. x.com