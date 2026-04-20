Neverness to Everness | il gacha che rompe le regole con 470 evocazioni gratuite e sistema senza 50 50

Neverness to Everness, noto anche come NTE, è un gioco gacha che si distingue per offrire 470 evocazioni gratuite e un sistema che elimina la classica probabilità 5050. Si tratta di un progetto considerato tra i più ambiziosi nel settore, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presenza di numerose evocazioni gratuite e le innovazioni nelle meccaniche di gioco hanno generato discussioni tra gli utenti e gli esperti del settore.

Neverness to Everness, conosciuto anche come NTE, è uno dei progetti più ambiziosi nel panorama dei giochi gacha moderni. In arrivo su PlayStation 5 come esclusiva console temporanea, oltre che su PC e dispositivi mobili, il titolo punta a ridefinire completamente il genere. Non si limita a proporre combattimenti ed evocazioni, ma introduce un sistema che mescola esplorazione, simulazione urbana e attività quotidiane in un unico ecosistema di gioco. Il mondo di gioco è costruito come una vera città viva, dove non ci si limita a combattere ma si può anche lavorare, partecipare a corse clandestine e gestire una propria abitazione. Questa struttura amplia enormemente le possibilità rispetto ai gacha tradizionali, trasformando l’esperienza in qualcosa di molto più immersivo e duraturo.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Neverness to Everness: il gacha che rompe le regole con 470 evocazioni gratuite e sistema senza 50/50 Notizie correlate Neverness to Everness su PS5: Contenuti del pacchetto FondatoreIl mondo di Neverness to Everness prende forma nella città di Eibon, un ambiente dinamico e ricco di dettagli in cui ogni angolo nasconde eventi... Educazione parentale, cambiano le regole: circa 50 le famiglie riminesi che scelgono l’istruzione a casaSono circa 50 le famiglie riminesi che quest’anno hanno scelto l’educazione parentale. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggi; Neverness To Everness: il trailer Champion mostra una panoramica del gioco; Neverness to Everness: l’anime GTA arriva il 29 aprile con open world gratuito; 5 giochi Open World gratis per il 2026 - Nuovi giochi gratis da non perdere!. Neverness to Everness ha un trailer di lancio pieno di personaggiHotta Studio e Perfect World Games hanno pubblicato il trailer di lancio di Neverness to Everness, l'action RPG a base open world che sarà disponibile a partire dal 29 aprile. multiplayer.it NTE NEVERNESS TO EVERNESS: Il Gacha di prossima uscita con personaggi GRATIS, 470 Pull e senza il 50/50Neverness to Everness, spesso abbreviato in NTE, è uno dei titoli più ambiziosi nel panorama dei giochi gacha moderni. Disponibile su PlayStation 5 come esclusiva console al lancio, oltre che su PC ... techgaming.it