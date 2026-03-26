Neverness to Everness su PS5 | Contenuti del pacchetto Fondatore

Su PS5 è disponibile il pacchetto Fondatore di Neverness to Everness, un videogioco ambientato nella città di Eibon. Il gioco presenta un mondo ricco di dettagli, con ambientazioni dinamiche e eventi insoliti che si svolgono in diverse parti della città. Il pacchetto include contenuti esclusivi riservati ai membri fondatori.

Il mondo di Neverness to Everness prende forma nella città di Eibon, un ambiente dinamico e ricco di dettagli in cui ogni angolo nasconde eventi fuori dall’ordinario. Il giocatore veste i panni dell’Appraiser, figura incaricata di analizzare anomalie e comprendere fenomeni che sfuggono alla logica comune. Questo ruolo non si limita alla semplice esecuzione di incarichi, ma evolve con l’esperienza e le scelte compiute. La struttura narrativa si distingue per un’impostazione aperta, che consente di esplorare la città senza vincoli rigidi. Le storie emergono gradualmente attraverso missioni, incontri e situazioni impreviste. Eibon diventa così un organismo vivo, capace di reagire alle azioni del giocatore. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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