Educazione parentale cambiano le regole | circa 50 le famiglie riminesi che scelgono l’istruzione a casa

A Rimini, circa 50 famiglie hanno deciso di fare scuola in casa quest’anno. È un numero stabile rispetto all’anno scorso, anche se leggermente più basso. Nel frattempo, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato nuove regole e controlli più severi per chi sceglie questa strada.
Istruzione parentale, nuove linee guida: esami annuali obbligatori fino all’obbligo formativo. Cosa devono sapere le famiglie che scelgono di educare i figli a casa
Le nuove linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito chiariscono le modalità dell’istruzione parentale, con esami annuali obbligatori fino al termine dell’obbligo formativo.
Istruzione parentale, homeschooling, unschooling: regole e limiti della “scuola a casa” (anche per le famiglie nei boschi)
