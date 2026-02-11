Educazione parentale cambiano le regole | circa 50 le famiglie riminesi che scelgono l’istruzione a casa

A Rimini, circa 50 famiglie hanno deciso di fare scuola in casa quest’anno. È un numero stabile rispetto all’anno scorso, anche se leggermente più basso. Nel frattempo, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato nuove regole e controlli più severi per chi sceglie questa strada.

