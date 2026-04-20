Neven Subotic | Ho donato 4 milioni dei miei guadagni da calciatore ma ora i soldi stanno finendo
Neven Subotic, ex calciatore noto per aver giocato a livello professionistico, ha dichiarato di aver donato circa quattro milioni di euro provenienti dalla sua carriera sportiva. La sua fondazione ha fornito acqua potabile a circa 500.000 persone in diverse aree del mondo. Attualmente, l’ex atleta afferma che le risorse finanziarie derivanti dalle donazioni stanno esaurendosi.
Subotic è stato un calciatore di buon livello. Da tempo ha una fondazione che ha garantito l'acqua potabile a quasi mezzo milione di persone. Ora però Subotic rischia la bancarotta.🔗 Leggi su Fanpage.it
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