Neven Subotic | Ho donato 4 milioni dei miei guadagni da calciatore ma ora i soldi stanno finendo

Neven Subotic, ex calciatore noto per aver giocato a livello professionistico, ha dichiarato di aver donato circa quattro milioni di euro provenienti dalla sua carriera sportiva. La sua fondazione ha fornito acqua potabile a circa 500.000 persone in diverse aree del mondo. Attualmente, l’ex atleta afferma che le risorse finanziarie derivanti dalle donazioni stanno esaurendosi.