Nerva | la dashboard dell’irrequietezza

Nerva è una piattaforma digitale che monitora i segnali di nervosismo e agitazione nelle persone, basandosi sull’analisi dei dati raccolti. La dashboard permette di visualizzare in tempo reale le variazioni di stato emotivo, offrendo uno strumento per comprendere meglio i momenti di irrequietezza. La tecnologia si basa su sensori e algoritmi che interpretano le risposte fisiologiche, fornendo un quadro chiaro e immediato delle oscillazioni emotive.

di Annamaria Spina Mi capita spesso di tornare a una riflessione semplice, quasi inevitabile, che nel tempo si è trasformata in una lente attraverso cui guardo le cose. la vita non è mai ferma. Non lo sono le persone, non lo sono i desideri, le decisioni, non lo sono le aziende. Tutto è attraversato da un movimento che precede qualsiasi forma di mutamento e, dentro questo movimento costante, si nasconde il suo nucleo più profondo. Io lo chiamo, senza forzarlo in definizioni definitive. “irrequietezza”. Questa parola è spesso fraintesa come instabilità ma, in realtà, non è questo, è esattamente il contrario. è ciò che impedisce alla vita di diventare definitiva, già conclusa, prevedibile.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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