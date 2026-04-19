Un neonato è stato lasciato nella ' Culla per la vita'

Domenica mattina, intorno alle 9.45, un neonato è stato trovato nella “Culla per la vita” gestita dalla Croce rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto dopo la scoperta. La struttura è stata utilizzata per accogliere il neonato in sicurezza. Le autorità stanno verificando le circostanze e le eventuali responsabilità.

Domenica mattina, intorno alle 9.45, un neonato è stato lasciato nella “Culla per la vita” gestita dalla Croce rossa di Bergamo, nel quartiere di Loreto. Il sistema di protezione della struttura è entrato in funzione automaticamente non appena il bambino è stato deposto. Il dispositivo è.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Un neonato è stato lasciato nella "Culla per la vita" della Croce RossaUn neonato è stato lasciato nella “Culla per la vita” della Croce Rossa, situata nel quartiere Loreto a Bergamo. Leggi anche: Bergamo, neonato lasciato nella culla della vita: sta bene Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Neonato morto per maltrattamenti in Italia, genitori fermati in Ticino; Sindrome bambino scosso: giornata con gli specialisti Aoup in piazza XX Settembre; Neonato di sette mesi muore per le botte: i genitori arrestati dopo la fuga in Svizzera; Il Festival del Cammino arriva a Montisola per celebrare i 10 anni. Un neonato è stato lasciato nella 'Culla per la vita'L'allarme del sistema si è attivato subito. Sul posto il personale della Croce rossa. Il piccolo, dai primi riscontri, è in buone condizioni ... milanotoday.it Neonato lasciato nella Culla per la vita a Bergamo, sta beneIl dispositivo è scattato quando il piccolo è stato lasciato nell'apposito spazio della Croce Rossa. Il neonato è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti ma le ... tg24.sky.it Bergamo, neonato lasciato nella “Culla per la vita” della Croce rossa: portato in ospedale, sta bene milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Neonato lasciato nella 'Culla per la vita' a Bergamo, sta bene. Soccorso alle 9.45 dal personale del 118 e trasferito in ospedale #ANSA facebook